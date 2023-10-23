26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
21
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعدما هاجمه السكان وعذبوه وأحرقوه.. الحكم بالاعدام على 38 متهما في قضية المغدور به حرقا جمال بن إسماعيل
Lebanon 24
23-10-2023
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة دار البيضاء اليوم الاثنين، عقوبات تتراوح بين الإعدام والبراءة بحق 102 من المتهمين في قضية المغدور به حرقا جمال بن إسماعيل.
=وقضت المحكمة بإدانة 38 متهما بحكم الإعدام، كما تم الحكم على متهم واحد بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية. مع ادانة 14 متهما بعقوبة 3 سنوات سجنا وغرامة مالية.
Advertisement
فيما سلطت ذات الهيئة القضائية، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق 6 متهمين موقوفين، مع توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. وعقوبة مالية في حق 8 متهمين موقوفين. كما استفاد 26 متهما من البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
يذكر أنه هذه القضية تعود إلى 9 اب 2021 حين شهدت الجزائر أسوأ حرائق في تاريخ البلاد: نحو 71 حريقا منتشرة في 18 ولاية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام. وقتل فيها 90 شخصا على الأقل، وجُرح عشرات.
وبعد يومين من اندلاع الحرائق، كتب بن إسماعيل على منصة X (تويتر سابقا) إنه سيسافر لمسافة تزيد على 322 كم من منزله في مليانة "لمساعدة أصدقائنا" في مكافحة الحرائق، ونشر دعوات يائسة للمساعدة في الإغاثة العاجلة.
وفي 11 اب، وصل إلى ولاية تيزي وزو الجزائرية، منطقة القبائل، وظهرت لقطات مصورة تبين بن إسماعيل وهو يتعرض للهجوم. واشتبه به زورا في اندلاع الحرائق، وهاجمه السكان وعذبوه وأحرقوه، قبل نقل جثته إلى ساحة القرية.( روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
دوي صوت قوي في بيروت.. اليكم ما جرى
15:19 | 2023-10-22
22/10/2023 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل تم افراغ السوق الحرة في مطار بيروت؟
14:58 | 2023-10-22
22/10/2023 02:58:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير
Lebanon 24
وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير
05:45 | 2023-10-23
23/10/2023 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. فنانة عربية شهيرة تتلقى رسالة تهديد! (صور)
Lebanon 24
بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. فنانة عربية شهيرة تتلقى رسالة تهديد! (صور)
00:16 | 2023-10-23
23/10/2023 12:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحا شابين.. ظهور نادر لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار أبي نادر شاهدوا صورتهما
Lebanon 24
أصبحا شابين.. ظهور نادر لابني نادين الراسي من طليقها جيسكار أبي نادر شاهدوا صورتهما
01:59 | 2023-10-23
23/10/2023 01:59:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2023-10-23
فوز حزب يعارض الناتو وتوريد السلاح إلى أوكرانيا بالانتخابات في سويسرا
10:30 | 2023-10-23
زيلينسكي يجري تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني
10:00 | 2023-10-23
بعد عمليّة "طوفان الأقصى"... كيف "تنتقم" إسرائيل من الخليل؟
09:24 | 2023-10-23
بعد هجمات 7 تشرين الأول.. "أزمة ثقة" بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي
09:00 | 2023-10-23
أتوا من هذه البلدان... الآلاف عادوا إلى إسرائيل للقتال ضدّ "حماس"
08:30 | 2023-10-23
3 وزراء على الأقل في حكومة نتنياهو يبحثون الاستقالة
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
23/10/2023 18:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
23/10/2023 18:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
23/10/2023 18:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24