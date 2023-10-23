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زيلينسكي يجري تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني

Lebanon 24
23-10-2023 | 10:30
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أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، تغييرات في قيادة جهاز أمن بلاده، وتم نشر مرسوم بهذا الشأن في موقع مكتب الرئاسة الأوكرانية.


ووفقا للمرسوم أقال زيلينسكي نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني أناتولي ساندورسكي، وعين الرئيس السابق للدائرة الرئيسية للإدارة في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فلاديمير بيتريشينكو، لمنصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكرانية في مقاطعة فينيتسا.
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كما عين تامارا باشكوفسكا لمنصب رئيس دائرة الخدمات الخاصة للعمل مع الموظفين وأندري بادالكا – لمنصب رئيس دائرة الدعم الاقتصادي.

ونشبت في أوكرانيا مؤخرا فضيحة بشأن شراء وزارة الدفاع الأوكرانية للمواد الغذائية والملابس بأسعار مرتفعة بشكل كبير. وصرح وزير الدفاع الأوكراني آنذاك ألكسي ريزنيكوف أن هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع، لكنه تم إقالته من منصبه في أوائل سبتمبر الماضي. وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن سبب إقالته يعود إلى الفساد.

وفي نهاية اب الماضي أقال زيلينسكي يفغيني بورزيلوف من منصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة زاكارباتيه. وفي وقت سابق، قام زيلينسكي، بتعيين رئيس قسم مكافحة التجسس بجهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاد لمنصب نائب لرئيس الجهاز. وبموجب مرسوم آخر، عين الرئيس الأوكراني ألكسندر بيلين رئيسا لدائرة جهاز الأمن الأوكراني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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