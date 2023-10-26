«المقاومة الإسلامية» في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية

أوضحت "المقاومة الإسلامية" في العراق مساء اليوم قائلة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي المجاورة لمطار اربيل، بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

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ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلانها ("المقاومة الاسلامية" في العراق) استهداف "قاعدة "الشدادي" الأمريكية المحتلة في الحسكة السورية، برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وعصر اليوم الخميس، هزت عدة انفجارات قاعدة للجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، وذلك في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الامريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم، في سوريا والعراق على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.

(روسيا اليوم)