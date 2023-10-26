Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. مقتل 5 مدنيين في استهداف طائرة مسيّرة آتية من ريف إدلب

Lebanon 24
26-10-2023 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1123126-638339580249401098.jpg
Doc-P-1123126-638339580249401098.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة حماة في سوريا مقتل 3 مواطنين وجرح 2 آخرين في بلدة الربيعة بريف المدينة وذلك في اعتداء إرهابي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة.

 
Advertisement

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة.

 

وتابع المصدر أن التنظيمات الإرهابية أطلقت أيضا 3 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في قرية ناعور شطحة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

 

وتشهد المحافظات السورية المتاخمة لريف إدلب اعتداءات متكررة مصدرها التنظيمات المسلحة المتمركزة هناك، وعادة ما يقوم الجيش باستهداف مقار تلك التنظيمات بمختلف صنوف الأسلحة وبمساندة سلاح الجو الروسي. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:31 | 2023-10-27
15:15 | 2023-10-27
15:05 | 2023-10-27
15:00 | 2023-10-27
15:00 | 2023-10-27
14:52 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24