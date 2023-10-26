سوريا.. مقتل 5 مدنيين في استهداف طائرة مسيّرة آتية من ريف إدلب

أعلن مصدر في قيادة شرطة مدينة حماة في سوريا مقتل 3 مواطنين وجرح 2 آخرين في بلدة الربيعة بريف المدينة وذلك في اعتداء إرهابي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيّرة.

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وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن طائرة مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتدت بعدة قذائف على الأحياء السكنية في بلدة الربيعة بريف حماة.

وتابع المصدر أن التنظيمات الإرهابية أطلقت أيضا 3 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في قرية ناعور شطحة بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

وتشهد المحافظات السورية المتاخمة لريف إدلب اعتداءات متكررة مصدرها التنظيمات المسلحة المتمركزة هناك، وعادة ما يقوم الجيش باستهداف مقار تلك التنظيمات بمختلف صنوف الأسلحة وبمساندة سلاح الجو الروسي. (روسيا اليوم)