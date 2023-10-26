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عربي-دولي

هجوم مسلح على قوات العدو الاسرائيلية في أريتريا

Lebanon 24
26-10-2023 | 16:49
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كشفت مصادر عسكرية لـ"الميادين، عن هجوم مسلح تعرّضت له قوات العدو الإسرائيلية في قاعدة دهلك في أريتريا.

وأشارت المصادر إلى أنّ الهجوم استهدف أعلى قمة جبل "أمبا سوير" التي تتخذ منها قوات العدو مركز مراقبة في البحر الأحمر، والتي تتركز في أكبر قاعدة صهيونية بالخارج، في أرخبيل دهلك، والتي يضم أسطولها الجوي عشرات المقاتلات بمختلف الطرازات".
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ولفتت إلى أنّ "ضابط رفيع المستوى لقي مصرعه في العملية وسط تكتم إسرائيلي شديد".
 
 
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