هنية: كل المنطقة ستخرج عن السيطرة مع استمرار العدوان على غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن "استمرار العدوان على غزة سيخرج المنطقة كلها عن السيطرة".

وتابع "أصبحت المنطقة اليوم على صفيح ساخن لا يستطيع أحد أن يتنبأ باتجاهاتها ولا مآلاتها ولكننا ندرك وعلى ثقة ويقين كامل أن مآلات طوفان الأقصى، هذه النتيجة التي كتبها القسام في اليوم الأول للطوفان هي نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني".

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وقال هنية " 20 يوماً وغزة تقف كالطود الشامخ، 20 يوماً والدماء في الشوارع والطرقات، 20 يوماً والمقاومة وفي مقدمتها القسام تواصل ضرباتها، تحرس حدودها بالدم وتوجه هذه الرسائل وبالقوة والجبروت لهذا العدو المتغطرس ولكل من يقف ويعاون ويشارك هذا العدو بعدوانه وحرب الإبادة التي يشنها على أهلنا في قطاع غزة".

وأكد أن "المقاومة في غزة بخير ومن هنا فإنني أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية لا أدعوهم إلى الاقتصار على ما يقومون به بل أدعوهم إلى دعم هذه المقاومة وإسناد هذه الثورة بالمال والسلاح بالتكنولوجيا بكل العلوم التي تثبت هذا النصر وترسخ هذه البطولات وتكتب مع المقاومة في غزة وفلسطين تكتب الفصول الختامية النهائية لهذا الاحتلال البغيض".

ودعا هنية إلى "فتح كل المعابر وفي مقدمتها معبر رفح وإدخال كل ما تحتاجه غزة بلا قيد وبلا شرط؛ يجب إدخال كل ما يمكن أهلنا في غزة وإعادة دورة الحياة لكافة المرافق في قطاع غزة وفي مقدمتها المستشفيات والكهرباء والماء والمخابز وكل ذلك".

وتابع " إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ لا أقول تستصرخكم بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة ولكي توقظ فينا العناد ولكي توقظ فينا التحدي والسير إلى الأمام".

(روسيا اليوم)