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تصفية نائب قائد المخابرات في حماس

Lebanon 24
26-10-2023 | 18:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل نائب قائد مديرية المخابرات في حركة "حماس" في ضربة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور على صفحته في منصة "إكس": "تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس والذي خطط مع السنوار الهجوم الإرهابي البشع في غلاف غزة".
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وأضاف أدرعي الذي أرفق منشوره بفيديو للعملية: "تمكنت طائرة حربية بناء على معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الشاباك ولهيئة الاستخبارات من تصفية نائب قائد مديرية المخابرات في حماس المدعو شادي بارود".
وتابع قائلاً: "خلال منصبه السابق كرئيس مديرية الهجوم في مقر العمليات في حماس خطط المدعو شادي بارود مع الإرهابي يحيى السنوار خطة الهجوم التي تم تنفيذها في السابع من تشرين الأول".
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