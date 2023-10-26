مسؤولون من إيران وحماس في موسكو

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو الخميس لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية قبل نحو ثلاثة أسابيع.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري موجود أيضا في العاصمة الروسية.ولم تقدّم زاخاروفا تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.إلا أن مصدراً دبلوماسياً روسياً أكد في وقت لاحق لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس، تمحور حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، وبينهم أجانب، خلال هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.وأشار الى أن موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة، وتطرّقت إلى المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني.