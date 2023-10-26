فلوريدا تنوي إرسال مسيّرات إلى إسرائيل



وأضاف مكتب ديسانتيس أنه يجري العمل على إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة.

Advertisement وقد ذكر بيان صادر عن مكتب ديسانتيس فإن الشحنات طلبتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي. قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يوم الخميس إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل.وأضاف مكتب ديسانتيس أنه يجري العمل على إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة.وقد ذكر بيان صادر عن مكتب ديسانتيس فإن الشحنات طلبتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي.

ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها، ولم يتضح أيضا كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف.

وفي حين أن القانون يسمح لولاية أميركية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، إلا أن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموما الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأميركية.

ولم تستجب إدارة ديسانتيس لطلبات التعليق من "رويترز" بشأن تفاصيل شحناتها إلى إسرائيل، وكذلك وزارة التجارة الأميركية التي تشرف على العديد من ضوابط التصدير المتعلقة بالذخيرة والمعدات العسكرية.

ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية.



وانتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر ووصف جماعة حزب الله اللبنانية بأنها "ذكية للغاية".