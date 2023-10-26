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الجيش الإسرائيلي: نحن على علم بوقوع حادث أمني في طابا المصرية

Lebanon 24
26-10-2023 | 20:37
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قال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا.
وأضاف الجيش: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".
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