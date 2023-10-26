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صحيفة أميركية تكشف: إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنفذ عملية برية في غزة

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:14
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن سبعة ضباط كبار وثلاثة مسؤولين، أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لم يقرروا بعد كيف ومتى أو ما إذا كانوا سينفذون عملية برية في قطاع غزة.
 
وقال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن الجيش أعد خطة "عالية الجودة" لهجوم بري على قطاع غزة.

وكشفت الصحيفة أن "القادة الإسرائيليين، الذين تعهدوا بالانتقام من حماس بسبب القتل الوحشي للمدنيين، لم يتفقوا بعد على كيفية القيام بذلك، على الرغم من أن الجيش قد يتحرك في وقت مبكر من يوم الجمعة".

وبحسب الصحيفة، فإن هناك جدلا بين القيادة الإسرائيلية حول ما إذا كان سيتم تنفيذ الغزو على شكل عملية واحدة كبيرة أو على شكل سلسلة من العمليات الأصغر.

ومن جانبها، كشفت قناة "فويينّايا خرونيكا" العسكرية على "تلغرام" عن الأسباب المحتملة لتأجيل إسرائيل العملية البرية في قطاع غزة، وقالت إن العملية البرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها داخل أحياء غزة يمكن أن تؤدي إلى حرب "الكل ضد الكل".

وأضافت: "في مثل هذه الحرب، ستكون هناك إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤها العرب في المنطقة من ناحية، وإيران وقطر واليمن ولبنان وسوريا والعراق ودول أخرى من ناحية أخرى". (روسيا اليوم) 
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