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عربي-دولي

"انفجار" في طابا المصرية... والجيش الإسرائيلي يعلّق

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:22
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أكد شاهد عيان لرويترز وقوع انفجار في مدينة طابا المصرية المحاذية للحدود الإسرائيلية، في وقت مبكر الجمعة. 

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر الجمعة.
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وأضاف الجيش الإسرائيلي في طلب تعليق لرويترز: "نحن على علم بوقوع حادث أمني، لكنه وقع خارج حدودنا".
 
وقال شاهد لرويترز إن دوي انفجار سُمع وشوهد دخان كثيف وغبار يتصاعد في وقت مبكر الجمعة في منتجع مصري على البحر الأحمر بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

وبثت قناة القاهرة الإخبارية المصرية صور الانفجار على الهواء مباشرة، وذكرت نقلا عن مصادر أن الانفجار له علاقة بالقتال المستمر بين إسرائيل ومسلحي غزة.

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن سبب الانفجار نجم عن صاروخ، لكن لم يصدر تأكيد رسمي بذلك.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. ولم تتمكن رويترز على الفور من تأكيد التقارير عن وقوع إصابات.

وتعتبر طابا مدينة مصرية ذات طابع سياحي، تحظى بشعبية كبيرة، تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على رأس خليج العقبة على البحر الأحمر قبالة مدينة إيلات الساحلية في إسرائيل، على بعد أكثر من 350 كلم (220 ميلا) من غزة.
 
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد دعا المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر وغيرها من الدول العربية على الفور، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب مع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أن الجيش المصري أعلن، الأحد، وقوع "بعض الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل نتيجة قصف "عن طريق الخطأ" من دبابة اسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى، وفقا لما نقلته فرانس برس، حينها. (الحرة)

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