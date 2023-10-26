"سندافع عن مصالحنا".. البنتاغون يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن الجيش نفذ الخميس ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.

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وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوضح في بيان أن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أميركيين في العراق وسوريا من قبل ميليشيات مدعومة من إيران والتي بدأت في 17 تشرين الأول".



وأضاف أوستن أن تنفيذ تلك الضربات جاء بناء على أمر من الرئيس جو بايدن، وفقما نقلت "رويترز".



وشدد البيان على أن "الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، كما وحذر من أن "الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هجمات وكلاء إيران، ولن تتسامح مع الهجمات ضد الأميركيين وستدافع عن مصالحها".



وأعلن البنتاغون الخميس أن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي تعرّضت منذ بداية تشرين الأول الجاري لما لا يقل عن 16 هجوما في هذين البلدين، متهما إيران بالوقوف خلف هذه الهجمات. (سكاي نيوز)