العقدة الأبرز.. هكذا تحاول إسرائيل تعقّب أسراها في غزة

تبقى مشكلة الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذين يصل عددهم بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، إلى 224، المعضلة الأبرز عند تل أبيب.



ولهذا بدأت أجهزة الأمن الإسرائيلية الاستعانة بشركات مختصة بتصنيع برامج التجسس، بما في ذلك الشركة المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" المثير للجدل، للمساعدة في تعقب الأسرى، وفقا لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.

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فقد أفادت 4 مصادر في صناعة الأمن السيبراني ومسؤول حكومي إسرائيلي، بأن السلطات طلبت من مجموعة "إن سي أو" وشركة "كانديرو"، وكلتاهما مدرجتان على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تطوير قدرات برامج التجسس الخاصة بهما بسرعة لتلبية احتياجات قوات الأمن في البلاد.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتعليق على العمليات العسكرية، بأن الشركات المذكورة، إلى جانب العديد من شركات البرمجيات الأخرى، تتعاون مع طلب السلطات الإسرائيلية وتقدم خدماتها مجانا إلى حد كبير. برامج التجسسولهذا بدأت أجهزة الأمن الإسرائيلية الاستعانة بشركات مختصة بتصنيع برامج التجسس، بما في ذلك الشركة المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" المثير للجدل، للمساعدة في تعقب الأسرى، وفقا لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.فقد أفادت 4 مصادر في صناعة الأمن السيبراني ومسؤول حكومي إسرائيلي، بأن السلطات طلبت من مجموعة "إن سي أو" وشركة "كانديرو"، وكلتاهما مدرجتان على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تطوير قدرات برامج التجسس الخاصة بهما بسرعة لتلبية احتياجات قوات الأمن في البلاد.وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتعليق على العمليات العسكرية، بأن الشركات المذكورة، إلى جانب العديد من شركات البرمجيات الأخرى، تتعاون مع طلب السلطات الإسرائيلية وتقدم خدماتها مجانا إلى حد كبير.

في حين لم تستجب وزارة الدفاع الإسرائيلية على الفور لطلب التعليق، كما رفض الجيش الإسرائيلي وشركة "إن سي أو" المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" التعليق.



بدورها قالت شركة "كانديرو" في بيان، الخميس، إنها مستعدة للمساعدة في "المجهود الحربي بأي طريقة مطلوبة"، من دون الخوض في التفاصيل، وفقا لبلومبرغ.



أما شركتا "رايزون" و"بارغون" فتقدمان المساعدة أيضا، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي كانت أول من نشر معلومات تتعلق باستعانة السلطات بشركات برامج التجسس.



العقدة الأبرز

يشار إلى أنه في تموز من عام 2021، كشف تحقيق دولي عن قائمة تضم أكثر من 50 ألف اسم قد تم التجسس عليهم عبر نظام "بيغاسوس" وبينهم رؤساء دول وصحفيين ومعارضين.



وأشار التحقيق إلى أن الشركة المصنعة باعت البرنامج لدول وأنظمة استبدادية حول العالم.

وبمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا من بُعد.