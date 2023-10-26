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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يعارض مشاركة "حماس" في مؤتمر دولي مقبل

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:38
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أن من الممكن أن يشارك ممثلو "حماس" في مؤتمر دولي مقبل بشأن حل الصراع في الشرق الأوسط.


وأضاف رئيس المجلس الأوروبي ردا على سؤال من صحفي حول ما إذا كانت "حماس" ستتم دعوتها لمثل هذا المؤتمر، أن "حماس منظمة إرهابية، ونحن نريد التفاعل مع دول. ولا أرى أي دور لحماس في مثل هذا المؤتمر الدولي".
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وأكد ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة عقد مثل هذا المؤتمر "قريبا"، مضيفا: "قريبا يعني قريبا. نأمل في إحراز تقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة".

واقترح القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الخميس، عقد مؤتمر دولي خلال 6 أشهر لمحاولة إيجاد طريقة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن نحو ألف فلسطيني يقتلون يوميا في غزة ورغم ذلك "لا نجد التعاطف الكافي ولا نعرف السبب".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 18 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي. (RT)
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