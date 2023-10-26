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أحدهما قيادي معروف في سرايا القدس.. شهيدان وإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:50
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اقتحمت قوات كبيرة وعشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وتمركزت في محيط مخيمها، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومقاومين فلسطينيين.
 
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين، نصبت قناصة في عدة مباني وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية.
 
واقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مدن نابلس والخليل وأريحا وقلقيلية وبيت لحم وطوباس، وبلدات بيت أمر وصوريف قرب الخليل وقبلان قرب نابلس، ونعلين لله، وخربثا بني احارث قرب رام الله، ومخيمات الدهيشة في بيت لحم، وعقبة جبر وعين السلطان في أريحا، وشعفاط في القدس المحتلة.
 
ونفذت قوات العدو حملات اعتقال انتقامية في حصيلة غير معروفة حتى الآن في صفوف النشطاء والمحسوبين على حركة "حماس" في عدد من مدن الضفة الغربية طاولت أطباء ومهندسين وطلبة وأسرى ومحررين.
 
 
وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد القيادي في سرايا القدس الشاب أيسر محمد العامر (24 عاما) من مخيم جنين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة جنين أن الشهيد العامر أصيب برصاصة في البطن، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال من الوصول إليه، وأطلقت نحوها الرصاص الحي المباشر لأكثر من 20 دقيق حيث بقي الشهيد ينزف طيلة هذا الوقت إلى أن استشهد.
 
 
من جهتها، نعت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس شهيدها القائد الميداني أيسر محمد العامر في أثناء قيامه بواجبه الجهادي دفاعاً عن مخيم جنين ونصرةً لغزة.
 
 
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