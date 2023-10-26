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إسماعيل هنية: إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد أحداث 7 تشرين الاول

Lebanon 24
26-10-2023 | 23:54
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على أن التصعيد في غزة سيخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة.


إسرائيل لن تستعيد عافيتها
 
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 كما أضاف في كلمة بثتها وسائل إعلام فلسطينية الخميس، أن إسرائيل لن تستعيد عافيتها بعد أحداث 7 تشرين الاول.

وتابع أن المنطقة أصبحت على صفيح ساخن بسبب التصعيد الحالي.

كذلك أشار إلى وجوب إدخال المساعدات إلى غزة، معتبراً أن زمن تحكم إسرائيل بالفلسطينيين قد مضى.

ولفت إلى أن عملية "طوفان الأقصى" يجب أن تتواصل وتستمر.

وشدد على أن غزة بخير، وأن المعركة الحالية ستغير وجه التاريخ، وفق قوله.

إلى ذلك، دعا هنية جميع الدول إلى ممارسة كل الضغط المطلوب لوقف الهجوم على غزة.

تصعيد لا يوصف
 
وأتت كلمة هنية بعدما نفّذت قوات إسرائيلية توغلاً محدوداً على قطاع غزة تزامناً مع قصف عنيف على جميع مناطق القطاع المحاصر.

بالمقابل، توعدت حركة حماس بتدفيع تل أبيب ثمناً باهظاً حال توغلت في القطاع، حيث أعلن متحدث باسم الحركة في قطاع غزة، الاثنين، أنه في حال أقدمت إسرائيل على الدخول البري فستكون هذه فرصة سانحة لتكبيد قواتها الخسائر "قتلا وأسرا".

وأودت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، بحياة أكثر من 6500 فلسطيني، بينهم أكثر من 2700 طفل، منذ شنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في السابع من تشرين الاول.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل نحو 1400 شخص، معظمهم سقطوا في اليوم الأول من الهجوم. (العربية)
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