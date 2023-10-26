اسرائيل ترفع من حدة هجماتها على قطاع غزة.. توغل برّي محدود فجراً وعدد الشهداء يتخطى الـ7 الاف





ووصل عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود، وفقا بيانات وزارة الصحة في غزة.

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وقد رفضت وزارة الصحة في غزة تشكيك الإدارة الأميركية في الأرقام التي تعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى، ونشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء على الملأ.



وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن "الدم في غزة إلى جانب المقاومة سينتصر على المحتل" مشيرا إلى أن المقاومة "بألف خير" وتواصل ضرباتها وتحرس حدودها.



كما دعا هنية إلى فتح كل المعابر -وفي مقدمتها معبر رفح- وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد أو شرط.



توغل محدود في غزة

وأعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أن الجيش الإسرائيلي بات مستعداً للدخول براً إلى قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بات يتوغل الآن داخل غزة بشكل محدود استعدادا للعملية البرية.



كما تابع أن توغلاً محدوداً لعشرات الأمتار بدأ في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.



ولفت إلى أن هذا التوغل ترافق مع غارات وقصف مدفعي عنيف، مؤكداً وقوع ضحايا وإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.



في حين أتى هذا التوغل بعد آخر نفّذته القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أيضاً بشكل محدود إلى أن انسحبت بعد عدة ضربات.



إسرائيل تقتحم جنين

تزامناً، أفادت مصادر محلية في غزة، فجر الجمعة، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.



وأوضحت أن اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين تم من عدة محاور بأكثر من 40 آلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.



وأمدت أن القوات الإسرائيلية تمركزت في محيط مستشفى ابن سينا ومحيط المخيم.



كما لفتت إلى أن قناصة من الجيش الإسرائيلي انتشرت فوق مبان في جنين، بعدما استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.



وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعدة مدن فلسطينية استشهد على إثرها فلسطينيان وأصيب نحو 12 آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال 19 مدنيا فلسطينيا بينهم امرأة. في اليوم الـ 21 من حربها الشاملة على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لغزة بعد ساعات من مجازر جديدة ارتكبها في هذا القطاع المحاصر، وسوّت غاراته مربّعات سكنية بالأرض.ووصل عدد شهداء المجازر الإسرائيلية في غزة إلى أكثر من 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى نحو 1500 مفقود، وفقا بيانات وزارة الصحة في غزة.وقد رفضت وزارة الصحة في غزة تشكيك الإدارة الأميركية في الأرقام التي تعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى، ونشرت قائمة بأسماء جميع الشهداء على الملأ.وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن "الدم في غزة إلى جانب المقاومة سينتصر على المحتل" مشيرا إلى أن المقاومة "بألف خير" وتواصل ضرباتها وتحرس حدودها.كما دعا هنية إلى فتح كل المعابر -وفي مقدمتها معبر رفح- وإدخال كل ما تحتاجه غزة دون قيد أو شرط.وأعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، أن الجيش الإسرائيلي بات مستعداً للدخول براً إلى قطاع غزة.وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بات يتوغل الآن داخل غزة بشكل محدود استعدادا للعملية البرية.كما تابع أن توغلاً محدوداً لعشرات الأمتار بدأ في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، وتحديدا قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب شرق المدينة.ولفت إلى أن هذا التوغل ترافق مع غارات وقصف مدفعي عنيف، مؤكداً وقوع ضحايا وإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.في حين أتى هذا التوغل بعد آخر نفّذته القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أيضاً بشكل محدود إلى أن انسحبت بعد عدة ضربات.تزامناً، أفادت مصادر محلية في غزة، فجر الجمعة، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.وأوضحت أن اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين تم من عدة محاور بأكثر من 40 آلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.وأمدت أن القوات الإسرائيلية تمركزت في محيط مستشفى ابن سينا ومحيط المخيم.كما لفتت إلى أن قناصة من الجيش الإسرائيلي انتشرت فوق مبان في جنين، بعدما استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددا من القنابل المضيئة.وفي الضفة الغربية المحتلة، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعدة مدن فلسطينية استشهد على إثرها فلسطينيان وأصيب نحو 12 آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال 19 مدنيا فلسطينيا بينهم امرأة.

900 جندي اميركي الى المنطقة

في هذا الوقت، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأميركيين.

فاد الجنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون، بأن القوات الأميركية تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق، و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.



كما أضاف أن القوات الأميركية استُهدفت في وقت سابق من اليوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل، وفق قوله.



واتهم رايدر في إفادة صحافية، "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات، موضحا أنه ومنذ 17 تشرين الأول، هوجمت القوات الأميركية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا، موضحا أن هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.



كما أضاف أن آخر هذه الهجمات وقع الخميس في إقليم كردستان العراق وتسبّب بـ"أضرار طفيفة في البنية التحتية" من "دون أن يتسبب بأي خسائر بشرية".

وأكد رايدر في حديثه، أن بلاده تعلم أن هذه الهجمات تشنّها جماعات مدعومة من إيران، وبالتالي فإن واشنطن تعتبر إيران مسؤولة عن هذه الجماعات، وفق قوله.