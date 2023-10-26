هل تسعى إيران للاستفادة من "حرب غزة" لممارسة الضغط على الغرب بملفها النووي؟

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وتتهم القوى الغربية إيران بدعم حركة حماس، من خلال جعلها أحد وكلائها في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تتهم طهران بالتورط المباشر في الهجمات التي شنها مسلحو الحركة في 7 تشرين الأول. تعرضت الجهود الأخيرة لتهدئة التوترات بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي إلى انتكاسة بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، إذ يمكن أن تسعى طهران إلى استخدام ملفها النووي كوسيلة ضغط للحصول على أقصى قدر من المكاسب والنفوذ، وفقا لخبراء ومحللين تحدثوا لموقع "فويس أوف أميركا".وتتهم القوى الغربية إيران بدعم حركة حماس، من خلال جعلها أحد وكلائها في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تتهم طهران بالتورط المباشر في الهجمات التي شنها مسلحو الحركة في 7 تشرين الأول.

وقبل الهجوم، بدا أن العلاقات بين الغرب وإيران تتحسن وسط أجواء من الحذر، ففي أيلول وافقت الولايات المتحدة على صفقة تبادل السجناء مع طهران بوساطة قطرية. وتم تبادل خمسة سجناء من كل جانب، مع موافقة واشنطن على الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، وذلك قبل أن تعيد تجميد تلك الأموال في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس.

وأوضح مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، علي فايز، للموقع الأميركي أنه "كان من المتوقع على نطاق واسع أنه بعد اتفاق المعتقلين بين إيران والولايات المتحدة والتفاهم المخفف للتصعيد بين البلدين، والذي أدى إلى سياق أكثر هدوءاً بكثير، أن يكون هناك مجال لإجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن، في نهاية تشرين الأول، في عُمان".

واستدرك فايز قائلا: "لكنني أعتقد أن هذا الأمر أصبح الآن خارج نطاق الاحتمالات تماما، وربما لم تعد هناك مساحة سياسية متبقية للتفاوض المباشر بين البلدين".



ولفت فايز إلى أن "الملف النووي الإيراني أزمة كبيرة، وأعتقد أنه آخر أمر تحتاج إدارة بايدن للتعامل معه خلال العام المقبل.. خلال انشغالها حاليا في تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، أن تتعامل مع أزمة نووية في الشرق الأوسط".

ومن المستبعد أن يسعى الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى مزيد من التواصل مع إيران بشأن البرنامج النووي، وفق ما ذكره السفير البريطاني السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بيتر جنكينز، في حديثه مع موقع "فويس أوف أميركا".



وأوضح جنكينز أنه "إذا تم إلقاء اللوم على إيران، ولو بشكل جزئي، بدعم الهجمات على إسرائيل، فأنني أجد أنه من الصعب جدا أن أتخيل أن إدارة بايدن قد ترغب في تعريض نفسها للانتقادات من قبل الجمهوريين في الكونغرس أو من جماعات الضغط الإسرائيلية مثل منظمة 'إيباك' لفتح مجال للتفاوض مع إيران".



واستبعد جنكينز أن تسعى طهران إلى إجراء مزيد من المحادثات، موضحا "الإدارة الإيرانية الحالية ليست متحمسة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، في عام 2015.



وتابع: "وما حدث للتو هو أن الولايات المتحدة أعادت تجميد 6 مليارات دولار من أصول إيران، التي وعدت بتوفيرها في حال الإفراج عن السجناء، وعليه أفترض أن حكام طهران يشعرون بالغضب إلى حد ما بشأن ذلك".



من جانبه، أوضح، المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، بهنام بن طالبلو، أنه لا ينبغي للغرب أن يتعامل مع التهديد النووي الإيراني بمعزل عن المخاوف الأخرى مثل دعم طهران لوكلاء مسلحين مثل حماس.

وأضاف "بالنسبة لي، القلق يتمثل بالصورة الأكبر لكلا جانبي الأطلسي الذين يفصلون النقاط بين مشكلة الراعية إيران ووكلائها، وبين سياسات القضية الإيرانية الكبرى اليوم: خطة العمل الشاملة المشتركة، والقضية العامة لتخفيف العقوبات والطبيعة المحلية للصراع".



ويرى أن الفصل بين مسألة الملف النووي الإيراني وبين قضية وكلائها في المنطقة لا يفيد في رؤية الصورة الأكبر للأزمة والتي بدأت تتكشف بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس. (الحرة)