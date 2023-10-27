إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة إيرانية وكورية شمالية

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اتّهم جيش العدو الإسرائيلي حركة حماس، باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال الهجوم الذي شنته على المدن الإسرائيلية في السابع من الشهر الجاري.ونظّم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة قال إنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.وشملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة المحلية الصنع، إضافة الى قذائف هاون إيرانية وكورية شمالية.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي ساهم في الإشراف على مصادرة هذه الأسلحة من المناطق التي تعرّضت للهجوم "أعتقد أن ما بين خمسة إلى عشرة بالمئة من الأسلحة الموجودة هنا صُنعت في إيران".وأضاف طالبا عدم كشف هويته أن "عشرة بالمئة هي كورية شمالية، والبقية صُنعت في قطاع غزة"، وتابع: "أكثر ما يفاجئ هو كمية الأسلحة التي أدخلوها (مقاتلو حماس) إلى إسرائيل".وشنّ مقاتلو (حماس) في السابع من شهر تشرين الأول الجاري، هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخها، تسلّلوا خلاله من قطاع غزة الى إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، كما تحتجز حماس 224 شخصا بينهم أجانب اقتادتهم معها بعد الهجوم، بحسب الجيش الإسرائيلي.وتردّ إسرائيل بقصف مدفعي وجوي مكثف على القطاع، ما أدى الى استشهاد 7028 شخصا بينهم 2913 طفلا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة. (سكاي نيوز)