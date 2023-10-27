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عربي-دولي

الأولى في أميركا.. مدينة بولاية كاليفورنيا تصوت لصالح دعم الفلسطينيين

Lebanon 24
27-10-2023 | 01:17
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أصدر مجلس مدينة ريتشموند في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الخميس، قراراً يدعم الفلسطينيين ويتهم إسرائيل بـ "التطهير العرقي والعقاب الجماعي"، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة الأميركية، وسط تأييد رسمي واسع ومساعدة مباشرة للاحتلال في حربه المستمرة على قطاع غزة لليوم العشرين على التوالي. 
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ودعا مجلس المدينة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب شبكة "ABC" الأميركية.

وقال بيان مجلس المدينة إن "إسرائيل تمارس عقاباً جماعياً ضد الفلسطينيين في غزة رداً على هجمات المقاومة".  

ورغم التأييد الرسمي والإعلامي الكبير في واشنطن لإسرائيل، فقد شهدت ولايات عدة أميركية مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لقصف عنيف من اسرائيل، تجاوز فيه عدد الشهداء أكثر من 7000، وآلاف المصابين والمشردين. 

كما دخل عدد من المتظاهرين أكثر من مرةٍ مبنى الكونغرس الأميركي، وأعربوا عن رفضهم للحرب المُدمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.  (عربي بوست)
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