بينهم صحفي ووالدته.. 10 شهداء بقصف إسرائيلي على خان يونس في غزة

استشهد عشرة مواطنين بينهم صحفي، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات نفذتها قوات العدو الاسرائيلي على منازل المواطنين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل عائلة أبو ناموس غرب مدينة خان يونس، مما أدى الى استشهاد الصحفي ياسر أبو ناموس ووالدته، كما قصفت منزل عائلة أبو شحمة في منطقة معن شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات.

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في حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة العلمي في طريق المشروع غرب خان يونس، وارتقى بهذا القصف شهيدين وعدد من الإصابات. كما قصفت منزل عائلة محسن في شارع الهلال القديم في حي الأمل غرب خان يونس، ارتقى إثره شهيد وعدد من الإصابات.



ومنذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من الشهر الجاري، استشهد أكثر من 7 آلاف مواطن، من بينهم نحو 3000 طفل ونحو 2000 سيدة، وأكثر من 18500 جريحا، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة. (وفا)