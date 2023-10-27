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عربي-دولي

واشنطن: ضرباتنا في سوريا "منفصلة" عن صراع إسرائيل وحماس

Lebanon 24
27-10-2023 | 01:29
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أعلنت الولايات المتحدة أن الضربات التي نفذتها، الخميس، على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني "منفصلة عن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس".
وأضاف بيان لوزير الدفاع الأميركي عن الضربات، أنها كانت "للدفاع عن النفس"، و"تهدف فقط إلى حماية والدفاع عن الأفراد الأميركيين في العراق وسوريا".
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وأكد البيان أن الضربات "منفصلة عن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكل تحولا في نهجنا تجاهه"، موضحا: "نواصل حث جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن يتصاعد إلى صراع إقليمي أوسع".


وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قالت إن الجيش نفذ الخميس ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها، ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأميركية في كل من العراق وسوريا.
ومع تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 19 مرة على الأقل في العراق وسوريا على يد قوات مدعومة من إيران في الأسبوع الماضي.
وأصيب إجمالي 21 جنديا أميركيا بإصابات طفيفة. (سكاي نيوز)
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