بعد تصريحاتها الأخيرة.. رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهاجم الملكة رانيا وهذا ما قاله

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



وكانت الملكة رانيا أشارت في مقابلة سابقة مع الإعلامية كريستيان أمانبور على شبكة "سي إن إن"، الثلاثاء الماضي، إلى أن إسرائيل تم تصنيفها على أنها "نظام فصل عنصري" من قِبل منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية.

ورداً على ذلك، قال بينيت خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، أوردها الأخير على حسابه بموقع "إكس"، إن الملكة رانيا: "كذبت تماماً عندما اتهمت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري".



أضاف أن "قول هذه الأكاذيب الصارخة أمر مؤسف"، بينما لم يصدر أي تعليق من الجانب الأردني على ما قاله بينيت.