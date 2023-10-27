زلزال عنيف يضرب إقليم كامشاتكا.. ما الذي كشفه الخبراء عن قوته؟

وقع زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختر قرب جزيرة بيرينغ في أرخبيل كوماندر في إقليم كامشاتكا.

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ويشير بيان فرع كامتشاتكا لمركز البحوث الفيدرالي "الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة" التابع لأكاديمية العلوم الروسية الصادر يوم 27 تشرين الأول 2023 إلى أن "زلزالا بقوة 6.6 على مقياس ريختر وقع على بعد 117 كيلومترا من قرية نيكولسكوية الواقعة على جزيرة بيرينغفي أرخبيل كوماندر".ووفقا للخبراء، لا توجد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية. (روسيا اليوم)