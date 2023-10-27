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كيف تضيء حركة حماس أنفاقها؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:20
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تتمسك إسرائيل برفضها السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة القابع منذ السابع من تشرين الأوب تحت حصار خانق، على الرغم تصاعد النداءات الأممية والدولية والمحلية وفي الوقت الذي تترنح فيه المستشفيات على حافة الانهيار. 
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ودعا مسؤولون إسرائيليون حماس، التي تضيء أنفاقها في غزة، إلى منح الوقود لسكان القطاع.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن حركة حماس يمكن أن توفر المزيد من الوقود للمستشفيات في غزة، مجددا رفض تل ابيب إحجام السماح بدخول الوقود إلى القطاع على الرغم من مناشدات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
 
وأضاف أن حماس تستخدم الوقود لتهوية أنفاقها، الممتدة لمئات الأميال تحت الأرض.

كما أردف قائلا: "من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، يوجد وقود في غزة"، معتبراً أنه "يمكن لحماس أن تختار ما إذا كانت ستستخدم هذا الوقود لمساعدة مستشفياتها أو لعملياتها العسكرية والأنفاق"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال". (العربية) 
 
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