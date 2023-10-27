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الإعلان عن حالة مصابي "صاروخ طابا" في مصر

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:21
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أعلنت وزارة الصحة في مصر صباح الجمعة، أن 4 من بين المصابين الستة في حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا غادروا المستشفى.
 
وأوضحت الوزارة في بيان أن "الإصابات جميعها طفيفة"، مضيفة: "من المنتظر خروج المصابين الآخرين خلال الساعات المقبلة".
 
وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، سقط صاروخ على مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي بمحافظة جنوب سيناء.


وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن الصاروخ "ضرب منشأة طبية في طابا، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل".
 
وتقع طابا على رأس خليج العقبة على بعد 7 كيلومترات من مدينة إيلات الإسرائيلية، و220 كيلومترا من قطاع غزة.
 
وكانت مصر استعادت سيادتها على المدينة عام 1988، بناء على التحكيم الدولي. (سكاي نيوز)
 
 
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