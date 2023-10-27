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عربي-دولي
حملة انتقادات تطال مستشار ميركل.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
27-10-2023
|
02:30
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بعد الانتقادات الإسرائيلية التي طالت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إثر قوله إن "هجمات حماس لم تأت من فراغ" في إشارة إلى هجوم 7 تشرين الأول، جاء دور رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسغن.
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فقد صرح هيوسغن، الذي شغل منصب كبير مستشاري السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لمدة 12 عاماً، لقناة ZDF العامة الألمانية، أن "غوتيريش رجل متزن للغاية"، مضيفاً: "لقد كان على حق في إدانة عمل حماس مع الإشارة أيضاً إلى أنه لم يحدث من فراغ"، وفق صحيفة Politico.
فيما أثارت هذه التصريحات إدانات من بعض الشخصيات البارزة في كل من ألمانيا وإسرائيل.
واعتبر أرمين لاشيت، الزعيم السابق لحزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا، أن التعليقات "غير مقبولة".
من جانبه، قال فولكر بيك، وهو شخصية بارزة سابقة في حزب الخضر الألماني الذي يقود الآن الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وهي مجموعة تعزز التضامن مع إسرائيل، إن هيوسغن أثبت أنه "عدو لدود لإسرائيل".
بدوره وصف رون بروسور، سفير إسرائيل لدى ألمانيا، ما اعتبره "فشل هيوسغن في إظهار التضامن غير المشروط مع ضحايا هجوم حماس بأنه صادم"، مردفاً أن الدبلوماسي أظهر "وجهه الحقيقي".
وأضاف لقناة فيلت التلفزيونية الألمانية: "من وجهة نظري، هناك علامة استفهام كبيرة حول مدى ملاءمة هيوسغن لمواصلة قيادة مؤتمر ميونخ للأمن".
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