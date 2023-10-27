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تصريح لافت لقيادي في حماس بشأن الأسرى.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
27-10-2023 | 02:37
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لا يزال "ملف الأسرى" من أبرز العقد بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة على السواء. ففيما تتمسك إسرائيل بإطلاق جميع الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس داخل غزة، يوم نفذت هجومها المباغت في السابع من تشرين الأول، مقابل السماح بدخول المساعدات والكهرباء إلى القطاع، ترفض حماس تلك المساومة.
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وأكد قيادي في الحركة أنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية اليوم الجمعة.

كما أوضح أن حماس تحتاج إلى وقت لتحديد مكان جميع الأسرى الذين نقلوا إلى غزة، لاسيما أن بعضهم محتجز لدى فصائل فلسطينية أخرى.

كذلك، أشار إلى أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل 50 أسيرا حتى الآن.
 
وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن حماس وافقت على إطلاق سراح 50 اسيراً من المواطنين الأجانب الذين يحملون جنسيات غربية مختلفة، بعد وساطات جرت مؤخراً خلال الفترة الماضية. (العربية) 
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