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بالصورة: سقوط مسيّرة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:00
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أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة للجيش سقطت على منزل في حي الزيتون بقطاع غزة أثناء مهمة عملياتية.

وقالت إن الطائرة بدون طيار من نوع "Sky Chaser" وقد سقطت في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء قيامها بمهمة عملياتية، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات.
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صورة


وقال الجانب الإسرائيلي إن الطائرة يمكن أن تكون أسقطت من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. (روسيا اليوم)
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