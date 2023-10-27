بالصورة: سقوط مسيّرة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون في غزة

أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة للجيش سقطت على منزل في حي الزيتون بقطاع غزة أثناء مهمة عملياتية.



وقالت إن الطائرة بدون طيار من نوع "Sky Chaser" وقد سقطت في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء قيامها بمهمة عملياتية، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات.

Advertisement