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عربي-دولي

قبيل الهجوم البري الوشيك على غزة.. أميركا تُرسل قائداً سابقاً حارب في الفلوجة من هو؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:01
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن خبراء أميركيين لهم تجربة في حرب العراق وصلوا إلى إسرائيل لنقل خبراتهم، قبل هجوم بري وشيك على قطاع غزة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت جنرالا من مشاة البحرية، لتقديم المشورة للجيش الإسرائيلي بشأن التخطيط لهجومه المرتقب، وهو القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة للقوات البحرية الجنرال جيمس غلين، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في حرب المدن في العراق، خاصة في الفلوجة.
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وبحسب المعلومات التي كشفتها "سي إن إن"، يحاول المسؤولون العسكريون الأميركيون إبعاد إسرائيل عن القتال في المناطق الحضرية، الذي يشبه ما خاضته الولايات المتحدة خلال حرب العراق، كما ويحثون الإسرائيليين على استخدام مزيج من الضربات الجوية الدقيقة وغارات العمليات الخاصة المستهدفة، بدلا من شن هجوم بري واسع النطاق على غزة، وهو الهجوم الذي قد يعرض الرهائن والمدنيين للخطر، ويزيد من خطر تأجيج التوترات في المنطقة.
 
من جهته، كشف الخبير العسكري حاتم صابر أن الهجوم البري سيخضع لما يسمى "تكتيك الحرب في المدن"، مقسم إلى 3 اتجاهات: قتال في المدن وقتال في مناطق مأهولة وقتال في مناطق مبنية، والمحور الرئيسي لعمليات القتال هذه هو "المد الاستخباراتي الدقيق".
 
وأضاف أن "إسرائيل حتى الآن ليست لديها معلومات كافية تمكنها من شن الهجوم بطريقة صحيحة، ما سيجعلها معرضة لكمائن حماس التي يجري العمل عليها، ومنها التحصين والحرق، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة لديها". (سكاي نيوز عربية) 
 
الجنرال الأميركي جيمس غلين
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