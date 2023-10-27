Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: القصف الإسرائيلي يمحو أحياء مدينة خان يونس في غزة!

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1123298-638340015760390512.PNG
Doc-P-1123298-638340015760390512.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول.
 
 
وتعمل طائرات جيش العدو الإسرائيلي على تدمير الأحياء السكنية بأكملها في غزة، وهذا ما فعلته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي دعا جيش العدو المدنيين بالتوجه إليها.
 
 
واظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي حلّ بالمدينة، حيث أحياء كاملة سويت بالأرض جراء القصف.
 
 
 
Advertisement
 
وقالت شبكة سكاي نيوز الذي جال مراسلها في الحي، إن "مربعا سكنيا كاملا سوي بالأرض بسبب غارات إسرائيلية ضربت خان يونس". وأضافت أن "عشرات الضحايا والمصابين انتشلوا من تحت الأنقاض".
 
 
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الخميس، أن عدد الشهداء في القطاع المحاصر من جراء القصف الإسرائيلي تجاوز 7 آلاف، نحو 40 بالمئة منهم من الأطفال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-10-27
15:59 | 2023-10-27
15:49 | 2023-10-27
15:34 | 2023-10-27
15:31 | 2023-10-27
15:15 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24