بالفيديو: القصف الإسرائيلي يمحو أحياء مدينة خان يونس في غزة!

يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول.
وتعمل طائرات جيش العدو الإسرائيلي على تدمير الأحياء السكنية بأكملها في غزة، وهذا ما فعلته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي دعا جيش العدو المدنيين بالتوجه إليها.
واظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي حلّ بالمدينة، حيث أحياء كاملة سويت بالأرض جراء القصف.
وقالت شبكة سكاي نيوز الذي جال مراسلها في الحي، إن "مربعا سكنيا كاملا سوي بالأرض بسبب غارات إسرائيلية ضربت خان يونس". وأضافت أن "عشرات الضحايا والمصابين انتشلوا من تحت الأنقاض".
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الخميس، أن عدد الشهداء في القطاع المحاصر من جراء القصف الإسرائيلي تجاوز 7 آلاف، نحو 40 بالمئة منهم من الأطفال.