بالفيديو: القصف الإسرائيلي يمحو أحياء مدينة خان يونس في غزة!

يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول.

واظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي حلّ بالمدينة، حيث أحياء كاملة سويت بالأرض جراء القصف.

مشاهد تظهر آثار الدمار التي خلفها الجيش الإسرائيلي جراء قصفه حيا سكنيا في مدينة خانيونس بقطاع غزة pic.twitter.com/m8pk43gObV — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 26, 2023 Advertisement

وقالت شبكة سكاي نيوز الذي جال مراسلها في الحي، إن "مربعا سكنيا كاملا سوي بالأرض بسبب غارات إسرائيلية ضربت خان يونس". وأضافت أن "عشرات الضحايا والمصابين انتشلوا من تحت الأنقاض".

وتعمل طائرات جيش العدو الإسرائيلي على تدمير الأحياء السكنية بأكملها في غزة، وهذا ما فعلته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي دعا جيش العدو المدنيين بالتوجه إليها.