ما هي طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا؟

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حدد الجيش المصري، الجمعة، طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا.وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش "سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا".وأضاف: "أسفر الحادث عن إصابات طفيفه لـ6 أفراد"، مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".