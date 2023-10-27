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ما هي طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:15
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حدد الجيش المصري، الجمعة، طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا.

وفي منشور على "فيسبوك"، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش "سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا".
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وأضاف: "أسفر الحادث عن إصابات طفيفه لـ6 أفراد"، مشيرا إلى خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة".
 
وأوضح المتحدث أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية". (سكاي نيوز عربية) 
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