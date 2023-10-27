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تهديد في منطقة البحر الأحمر... الجيش الإسرائيلي: الموضوع لا يزال قيد التحقيق

Lebanon 24
27-10-2023 | 04:53
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد "تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه".
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وتابع: "حسب تقديرنا، الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة هذا التهديد".
 
وأضاف المتحدث أن "إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة، وتعزز الحماية في المنطقة في مواجهة التهديدات القادمة من محيط البحر الأحمر".

وكان الجيش المصري أعلن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المطلة على البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء، صباح الجمعة، مما أدى إلى تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة.

كما كشفت مصادر أمنية مصرية عن سقوط مقذوف في منطقة صحراوية بمدينة نويبع، المطلة على البحر الأحمر أيضا في المحافظة ذاتها. (سكاي نيوز)

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