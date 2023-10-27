"كثيرون سيموتون قريباً في غزة"... تحذير خطير من الأونروا!

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نبّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع تنهار.وقال المفوض العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني: "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".وأضاف أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".كما أعلن لازاريني مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.وفي السياق ذاته، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، إن من المتوقع عبور 8 شاحنات أخرى تحمل المواد الغذائية والأدوية والمياه إلى غزة، الجمعة.وتابعت: "سجلنا حوالي 74 شاحنة. نتوقع 8 شاحنات أخرى أو نحو ذلك اليوم الجمعة".