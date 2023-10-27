بايدن يشكك بصحة عدد الشهداء الفلسطينيين.. والأونروا ترد عليه

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ردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على تقارير شككت في دقة حصيلة القتلى من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه "لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون" في قطاع غزة.وذكر بايدن: "ليست لديّ أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.إلا أن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال إن "الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها".وتابع للصحافيين: "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتبرت هذه الأرقام ذات مصداقية، ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".والخميس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، من بينهم نحو 3 آلاف طفل من جراء القصف الإسرائيلي.