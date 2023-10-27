الصحة العالمية: حصلنا على لائحة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها حصلت على مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 تشرين الأول إضافة إلى نحو 300 لم يتم التعرف على هويتهم.وقالت المنظمة إن لديها تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم.وأصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس الخميس، وثيقة من 212 صفحة الخميس قالت إنها تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7 آلاف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأميركي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة.هذا ورفض المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أي تشكيك من جانب واشنطن في الأرقام التي تعلنها الوزارة حول أعداد الضحايا في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.كما أدان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، تصريحات بايدن "غير الإنسانية" التي شكك فيها بعدد القتلى في قطاع غزة.