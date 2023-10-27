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عربي-دولي

اشتباك يليه انسحاب لجنود إسرائيليين في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 06:33
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أعلنت حركة حماس، الجمعة، أن مقاتليها تصدوا فجر الجمعة لجنود إسرائيليين حاولوا الدخول عبر البحر من منطقة رفح إلى داخل غزة.

وأضافت: "تم اكتشاف المحاولة من قبل مقاتلينا، والتصدي لها، ما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء سلاح الطيران وعودتهم تاركين خلفهم كمية كبيرة من الذخائر".
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ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ20 مع تسجيل أعداد مرتفعة من الضحايا لدى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأصبحت العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة محل جدل واسع في إسرائيل، فالعملية يتم تأخيرها وتقليص مداها بفعل ضغوط أميركية على إسرائيل.

وتأتي تلك الضغوط لاعتبارات أميركية عديدة تتعلق أولا بمخاطر اندلاع حرب إقليمية.
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