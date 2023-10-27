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عربي-دولي

نقص في الغذاء والماء.. والمخابز تقفل تباعاً: المجاعة سلاح حرب في غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 14:00
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كتب موقع "الجزيرة نت": نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية تقريرا استهلته باتهام وكالات الإغاثة لإسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح حرب، مع تراجع عدد قوافل المساعدات إلى غزة، وشكوى السكان من النقص المتزايد في الغذاء والماء.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمميين إشارتهم إلى انخفاض عدد الشاحنات المسموح بها عبر معبر رفح الحدودي في مصر إلى 8 أو 10، ما يعني أن الإمدادات التي وصلت الأسبوع الماضي، أقل بكثير مما يُسلم عادة خلال 24 ساعة، منذ أن تفاوض الرئيس الأميركي جو بايدن على تحقيق تقدم في المساعدات أثناء زيارته لإسرائيل.

أما وكالة الإغاثة فأكدت أن المخابز تعرضت للقصف في الغارات الجوية الإسرائيلية. وقالت منظمة "أكشن أيد" في بيان لها، "قبل الهجوم البري المزمع شنّه من إسرائيل، تُستخدم المجاعة كسلاح حرب حيث تظل المخابز أهدافا للقصف العشوائي، وتواجه نقصا حادا في الوقود".

ومن جانبها قالت أوكسفام، إن 2% فقط من الإمدادات الغذائية المعتادة سُلمت إلى غزة منذ إغلاق الحدود في بداية الأزمة.

وأضافت "مع استمرار تفاقم الصراع في يومه التاسع عشر، أصبح هناك الآن 2.2 مليون شخص في أشد الحاجة إلى الغذاء. وقبل الأعمال القتالية، كانت 104 شاحنات توصّل يوميا الغذاء إلى قطاع غزة المحاصر، أي شاحنة واحدة كل 14 دقيقة. وبالرغم من السماح لـ 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفح منذ نهاية الأسبوع، فإن 30 شاحنة فقط كان بها مواد غذائية.

وفي داخل غزة، واصل 600 ألف فلسطيني نازح البحث عن مأوى حيثما استطاعوا، وتدفقوا من المدارس والمستشفيات التي تديرها الأمم المتحدة إلى الشوارع والسيارات. وقد أصبحت الظروف بائسة على نحو متزايد.

كما نقلت "تايمز" عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة، أن 10 مخابز تضررت من الغارات الجوية الأسبوع الماضي. كما أغلقت 3 مخابز بسبب نقص الوقود، ومن المرجح أن تُغلق مخابز أخرى".
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