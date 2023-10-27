"القسام": قوة إسرائيلية حاولت تنفيذ إنزال على شاطئ رفح وفرّت تاركة أسلحتها



صدر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام، البيان التالي:

حاول العدو فجر اليوم الجمعة القيام بعملية إبرارٍ على شاطئ رفح جنوب القطاع، حيث تم اكتشاف المحاولة من قبل مجاهدينا والتصدي لها والاشتباك مع العدو، مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركةً خلفها كمية من الذخائر.