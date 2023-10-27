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عربي-دولي

"نصرة للفلسطينيين".. الصدر يطالب بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد

Lebanon 24
27-10-2023 | 07:18
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طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بإغلاق سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

وقال الصدر في منشور على منصة "إكس": "أطالب (الحكومة العراقية)، و (البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأميركية في العراق للدعم الأميركي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".
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وأكد على ضرورة "حماية أفرادها (السفارة الأميركية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، في حال التصويت على القرار.

كما قال الصدر "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا"، مطالبا أنصار التيار "إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب ستعمال السلاح مطلقا.
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