المجر تنتقد استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

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أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا "فشلت"، قائلاً إنه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا.أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، شدد على أن هناك "معركة كبيرة" بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص، مضيفاً أنه لا يرى سبباً يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً في كانون الأول المقبل، بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالاً إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا، وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة. وهناك اقتراح آخر بتخصيص 20 مليار يورو لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية.وقال أوربان: "وجدنا أن هذا الاقتراح لم يُعد صائباً، وليس مناسباً ليكون أساساً لمفاوضات جادة، وبالتالي رفضناه... كانت معركة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية"، وذكر أن المشكلة الأكبر هي فشل استراتيجية بروكسل لإرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في القتال ضد روسيا.