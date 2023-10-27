Advertisement

عربي-دولي

المجر تنتقد استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1123376-638340152035210649.jpg
Doc-P-1123376-638340152035210649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا "فشلت"، قائلاً إنه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا.
Advertisement

أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، شدد على أن هناك "معركة كبيرة" بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص، مضيفاً أنه لا يرى سبباً يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً في كانون الأول المقبل، بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالاً إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا، وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة. وهناك اقتراح آخر بتخصيص 20 مليار يورو لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية.

وقال أوربان: "وجدنا أن هذا الاقتراح لم يُعد صائباً، وليس مناسباً ليكون أساساً لمفاوضات جادة، وبالتالي رفضناه... كانت معركة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية"، وذكر أن المشكلة الأكبر هي فشل استراتيجية بروكسل لإرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في القتال ضد روسيا.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2023-10-27
16:13 | 2023-10-27
16:00 | 2023-10-27
15:59 | 2023-10-27
15:49 | 2023-10-27
15:34 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24