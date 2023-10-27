ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل قبل الغزو البري؟

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أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.وكشف المسؤول الأميركي أن واشنطن طلبت أيضا من تل أبيب "التعامل بشكل أفضل مع قضية الرهائن والوضع الإنساني في غزة"، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالدوسنتاريا بسبب شرب المياه الملوثة.وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الولايات المتحدة الإسرائيليين بأنها لا تزال "غير مقتنعة بأن لديهم خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول.