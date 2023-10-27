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عربي-دولي

وفد أطباء أوروبيين إلى قطاع غزة.. هذه مهمته

Lebanon 24
27-10-2023 | 09:30
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دخل وفد من الأطباء الأوروبيين قطاع غزة عبر معبر رفح، الجمعة، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت أن الوفد يتألف من 9 أطباء أوروبيين متخصصين في "جراحات الحروب"، ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.
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وسيوزع الأطباء على مستشفيات محافظة جنوب غزة، بعد الانتهاء الترتيبات الأمنية اللازمة.

كما دخل مع الوفد مهندس متفجرات، متخصص في فحص الأجسام غير المنفجرة، وفق مراسلنا.

وجرى التنسيق لدخول الوفد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري عن دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلامها.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه استلم 6 شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و4 من الهلال الأحمر المصري، تحتوي جميعها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وبذلك وصل عدد الشاحنات التي وصلت الجانب الفلسطيني حتى اللحظة إلى 84، فيما لم يتم السماح حتى الآن بإدخال الوقود.
 
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