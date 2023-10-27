تحت عنوان: "لا عودة لما قبل السابع من تشرين الاول".. دلالات عبارة بايدن وإمكانية تطبيقها"، جاء في موقع "الحرة":

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كانت رسالة الرئيس الأميركي، جو بايدن، واضحة جدا، حينما قال إنه "لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا" ما قبل هجوم حماس على إسرائيل، في السابع من تشرين الاول، والذي أتبعته الأخيرة بقصف مدفعي وجوي، وحصار على قطاع غزة، واحتمالات قوية بتوغل بري.وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز: "لا عودة إلى الوضع الذي كان في السادس من تشرين الاول"، في إشارة إلى اليوم الذي سبق الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على مدن وبلدات إسرائيلية، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.ورأى قيادي بحركة فتح ومحلل فلسطيني، أن تصريحات الرئيس الأميركي "تتشابه مع المقاربة الإسرائيلية لحل الأزمة، وتتجاهل التعامل مع جذور الأزمة، مما ينذر باستمرار الصراع حال عدم التوصل إلى تسوية، وفق الشرعية الدولية قائمة على حل الدولتين".من جانبهم، اتفق إسرائيليون مع فكرة أن "حديث بايدن يتماشى مع مساعي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو"، لكنهم أكدوا أن "التخلص من حماس هو الأولوية الحالية، وأن حل الدولتين فكرة ترفضها الحركة الفلسطينية بالأساس".ماذا يقصد بايدن؟شرح الرئيس الأميركي مقصده بـ"ما قبل السابع من تشرين الاول"، وقال إن ذلك يعني "ضمان عدم قدرة حماس مجددًا على إرهاب إسرائيل، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية".وأضاف أنه "بعد انتهاء الأزمة الحالية، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيكون عليه الوضع بعد ذلك، ومن وجهة نظرنا يجب أن يكون حل الدولتين، مما يعني بذل جهود مركزة من جميع الأطراف الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء الإقليميين والقادة العالميين لوضعنا على طريق نحو السلام".كما علّق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، على تصريحات بايدن، وقال: "يعني أنه لا يمكن لأية دولة سواء إسرائيل أو غيرها، أن تقبل بما حدث في 7 تشرين الاول من قتل للمدنيين والأبرياء والأطفال. يجب أن نعطي إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة"، أنه "في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين. يجب أن يتمتع الشعب الفلسطيني بنفس القدر من الكرامة والعدالة والحرية والازدهار".وتوضيحا لوجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأميركي، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة: "إن طرح بايدن هو بالتحديد ما نقوله".وتابع: "لا يمكن إنهاء الحرب بالعودة إلى واقع اليوم الذي يمكن لحماس فيه ارتكاب مجزرة جديدة ضد الإسرائيليين".وأضاف لموقع الحرة: "الحل هو إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، ولدينا دعم دولي لذلك، وهذا هو هدف الحرب التي نخوضها دفاعا عن النفس ضد منظمة تشبه داعش"."ستظهر 100 حماس"وتابع المقال: "من جانبهم، شدد قادة عالميون خلال التوترات الأخيرة، على" ضرورة عودة مفاوضات السلام" بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والمجمدة منذ عام 2014، لدرجة أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحدث بعد إدانته العنف ضد المدنيين، عن أن "ما حدث في السابع من أكتوبر لم يكن من فراغ".وصرح أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء: "من المهم أن ندرك أيضا أن هجمات حماس لم تحدث في فراغ. الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال خانق منذ 56 عاما".واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، أن تصريحات بايدن "مشابهة للسردية الإسرائيلية"، وقال: "الإشكالية في هذه المقاربة هي أنه لا يمكن بشكل حقيقي إنهاء حماس أو تهديداتها، لا اليوم ولا بعد 100 سنة، لأن القضية الأساسية يجب حلها في البداية، وهي سياسية تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية".واستطرد في تصريحات للحرة: "هناك انسداد الأفق السياسي واستمرار الاستيطان والاحتلال وغيره من الممارسات في الضفة الغربية بجانب الوضع في غزة.. لو فرضنا أنه تم القضاء على حماس، فإن الوضع في الضفة يمكن أن ينفجر وربما أيضًا تظهر 100 حماس".مقاربة قابلة للتطبيق؟وتدعو حكومات وهيئات عالمية إلى تطبيق حل الدولتين، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو ما تطرق إليه الرئيس بايدن في خطابات متكررة.ويقوم حل الدولتين، على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تتضمن الرقعة الجغرافية لدولة فلسطين الأراضي التي تعيدها إسرائيل بعد أن احتلتها عام 1967 (الضفة الغربية وغزة) مقابل السلام مع جيرانهم العرب، بما في ذلك الفلسطينيين، حتى يقيموا عليها دولتهم. (الحرة)