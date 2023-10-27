دولة عربيّة تحكم على 8 مسؤولين سابقين بالإعدام... ما علاقتهم بإسرائيل؟

أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.



وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي هندي لوكالة "رويترز"، إن الهنود الثمانية بوسعهم الاستئناف بشأن حكم الإعدام، مضيفا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إسرائيل. (روسيا اليوم)

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