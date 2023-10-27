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عربي-دولي

بمبادرة إسبانية.. مؤتمر للسلام مرتقب بشأن حرب غزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 11:29
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أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون 6 أشهر بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، قال سانشيز إن إسبانيا ضغطت خلال اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 لكي يطالب التكتل بوقف فوري لإطلاق النار، لكن بعض الدول عارضت الصياغة، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على الدعوة إلى "هدنة إنسانية" وفتح ممرات المساعدات للمدنيين في غزة، كوسيلة للتوصل إلى توافق في الآراء.
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وأِشار الى أنه في مقابل هذه التسوية، قبل الاتحاد اقتراح مؤتمر مدريد للسلام، والذي يتضمن مسعى جديداً لإحياء حل الدولتين.

وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.
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