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عربي-دولي

إندونيسيا تحكم بالإعدام على 8 إيرانيين رمياً بالرصاص

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:07
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قضت محكمة إندونيسية، اليوم، بإعدام 8 إيرانيين بعد إدانتهم بتهريب أكثر من 300 كيلوغرام من المواد المخدرة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأصدر قاض في إقليم بانتين بجزيرة جاوا أحكاما بإعدام أفراد العصابة الثمانية، رميا بالرصاص لدورهم في تهريب 319 كيلوغراما من الكريستال ميث.
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وتوجه القاضي أولي بورناما إلى المتهمين، قائلا إن كلا منهم "ثبتت إدانته بشكل مقنع بارتكاب عمل جرمي عمدا كوسيط في نقل مخدرات من الدرجة الأولى".

وأبلغ القاضي كل متهم على حدة أنه "بناء على ذلك يحكم عليه" بالإعدام.

وقال إنه تم ضبط الأشخاص الثمانية خلال محاولتهم تهريب المخدرات عبر المحيط الهندي إلى جاوا، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إندونيسيا، حيث قبض عليهم في فبراير في ميناء في بانتين.

يشار الى انه أمام المتهمين سبعة أيام لاستئناف الحكم.

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