الأردن.. مسيرة تضامن مع غزة تطالب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

انطلقت مسيرات في مختلف محافظات الأردن، عقب انتهاء صلاة الجمعة؛ تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.

رفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين، مطالبين بوقف العدوان على قطاع غزة.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني رافعة العلمين الأردني والفلسطيني، وجاءت المسيرة بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء؛ مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركون في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي، وطالبوا بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

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وطالب المشاركون في وقفة في المفرق بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد قصف أهالي القطاع.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين. (الشروق)