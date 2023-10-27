مطالبة إيلون ماسك بتأمين الانترنت لغزة

انطلقت منذ قليل على منصّات التواصل حملة عالمية واسعة تحت هاشتاغ starlinkforgaza تطالب إيلون ماسك بتأمين الانترنت لغزة، وذلك بعدما تمّ قطع الانترنت والاتصالات عن القطاع.

Advertisement