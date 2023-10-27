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مطالبة إيلون ماسك بتأمين الانترنت لغزة

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:40
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انطلقت منذ قليل على منصّات التواصل حملة عالمية واسعة تحت هاشتاغ starlinkforgaza تطالب إيلون ماسك بتأمين الانترنت لغزة، وذلك بعدما تمّ قطع الانترنت والاتصالات عن القطاع.
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